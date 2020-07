Violano ripetutamente la quarantena obbligatoria imposta dalla positività al coronavirus . Protagonisti due infetti che risiedono nel quartiere Cibali di Catania. Entrambi sono stati denunciati dopo la segnalazione alla sala operativa della polizia che ha messo in campo il personale della Digos con l'ausilio dell'unità speciale di continuità assistenziale. Gli agenti adesso sono a lavoro per valutare la contestazione del reato di epidemia colposa . Altro aspetto è quello di ricostruire i contatti che hanno avuto negli ultimi giorni per scongiurare il pericolo di diffusione del virus.

Una persona, che non appartiene al nucleo familiare, è stata trovata all'interno dell'abitazione degli infetti. Per quest'ultima è già stata predisposta la quarantena. In totale nel mini cluster scoperto a Cibali gli infetti accertati sono quattro, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e asintomatici. Il virus venne scoperto grazie a una frattura al polso. Evento che costrinse uno dei soggetti a recarsi in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso. In quella circostanza, essendo necessario il ricovero in Ortopedia, venne effettuato il tampone faringeo che diede esito positivo. L'evasione della quarantena, ancora prima dell'intervento delle forze dell'ordine, era stata denunciata da un articolo del quotidiano La Sicilia.

Nelle ultime ore, come emerso dopo una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sammartino, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli a cittadini ed esercenti pubblici per verificare il rispetto delle norme anti contagio.