Passato poco più di un mese il nuovo piano parcheggi, pensato per una porzione di piazza Borgo nei pressi della chiesa del Santissimo Sacramento, non riesce a entrare a regime. A farla da padrone, come dimostrano alcune fotografie inviate alla redazione di MeridioNews, resta la sosta selvaggia. Il tutto nonostante la realizzazione degli stalli blu a pagamento gestiti da Sostare, la società partecipata del Comune di Catania. I dettagli erano stati messi nero su bianco in una determina dirigenziale della direzione Lavori pubblici, infrastrutture e mobilità. Il documento, firmato dal direttore Salvatore Marra, è stato redatto dopo i lavori della commissione consiliare Viabilità presieduta dal consigliere Bartolomeo Curia.

«Nei giorni immediatamente successivi alla realizzazione delle strisce blu le macchine venivano parcheggiate in maniera corretta - commenta a MeridioNews un commerciante della zona - poi è tornato tutto com'era prima». In particolare a ridosso del piccolo spartitraffico centrale.

Stando ai documenti nell'area compresa tra i civici 13 e 4 si potrebbe circolare in auto soltanto in senso orario, ma l'ingresso all'interno dello spazio quasi ogni giorno è bloccato dai veicoli. Mentre dal civico 13 all'11 la sosta non sarebbe nemmeno consentita. Le uniche zone destinate al parcheggio sono quelle indicate con le strisce blu. Mentre rimangono gratuiti quattro posti a ridosso dell'edificio religioso.