Nel tardo pomeriggio di ieri, militari del soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Nicolosi sono intervenuti sulle zone sommitali dell’Etna per portare in salvo due ciclisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni metereologiche. I due escursionisti, raggiunto il cratere Escrivà (a 2.550 metri di quota nel versante sud dell'Etna) sono stati sorpresi da un violento temporale e da una fitta nebbia che impedivano loro di continuare l'ascesa del vulcano con le proprie mountain bike.

Sono stati attivati i militari delle fiamme gialle che hanno rintracciato i due ciclisti, infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento per le alte quote e spaventati per le inusuali circostanze, e hanno provveduto a rifocillarli e ad accompagnarli con un mezzo di soccorso al piazzale del rifugio Sapienza, dove avevano parcheggiato la propria auto.

La guardia di finanza raccomanda a chi volesse intraprendere escursioni alle zone sommitali dell'Etna, di verificare preventivamente le condizioni meteo, suscettibili comunque a improvvise variazioni, di dotarsi sempre di un abbigliamento adeguato all'alta montagna e di comunicare il tragitto che si vuole percorrere, per permettere all'occorrenza una pronta localizzazione.