Oltre dieci lavoratori impiegati in un cantiere senza i necessari dispositivi di sicurezza e il figlio minore del titolare trovato a lavorare. È quanto hanno riscontrato gli agenti del commissariato di Librino durante un servizio di controllo nel quartiere San Giorgio. Durante il servizio di osservazione, i poliziotti hanno accertato che i lavoratori non utilizzavano i dispositivi di sicurezza, nonostante i lavori per cui era stata incaricata la ditta comportassero dei rischi perché prevedevano anche scavi profondi (peraltro non segnalati) e l'utilizzo di escavatori.

Inoltre, gli agenti hanno notato che sul luogo c'era anche il figlio minorenne del titolare di una delle imprese. Anche il minore avrebbe prestato la sua opera lavorativa senza alcuna sicurezza. Per quanto riscontrato, il padre del minore è stato indagato in stato di libertà per sfruttamento del lavoro minorile. In relazione alle violazioni penali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, verranno informati l'Asp Spresal e il Comune di Catania. L'uomo è stato anche diffidato dal tenere simili comportamenti e invitato a riportare a casa il figlio, allontanandolo dai pericoli che avrebbe corso restando nell'area del cantiere.