Quasi 2.500 piante di marijuana in una zona boschiva impervia nel territorio del Comune di Licodia Eubea . A scoprire la piantagione sono stati i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania. Se messa in commercio, la sostanza stupefacente avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali del territorio guadagni stimati in oltre due milioni di euro .

Le fiamme gialle della compagnia di Caltagirone, tramite anche le informazioni della sezione aerea di Palermo che da oltre un mese monitorava l’evolversi della coltura illegale tramite ripetuti sorvoli in elicottero, sono riuscite a sequestrare l’intera coltivazione illegale e tutti i macchinari e gli attrezzi utilizzati per renderla fiorente.

La piantagione di circa un ettaro vicino alla strada statale 514 si estendeva a ridosso del fiume Dirillo, utilizzato per l’irrigazione delle piante ed era stata ricavata dal disboscamento di parte dell’area. Nella stessa zona, i militari hanno trovato anche aree già adibite a essiccatoi e depositi che, al momento della raccolta, sarebbero stati utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto della droga. Il proprietario del terreno montano - un ex imprenditore agricolo - è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravata dall’ingente quantità.