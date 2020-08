I carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato una tonnellata di carne di cavallo immagazzinata nel retrobottega di una macelleria del centro storico catanese , proveniente da macellazione clandestina e in evidente stato di alterazione .

Ai militari e ai veterinari dell'Asp non è sfuggito un particolare molto importante: sulle carcasse equine era stata applicata una bollatura sanitaria contraffatta allo scopo di simulare i cosiddetti bolli sanitari, cioè i sigilli apposti esclusivamente dai veterinari delle aziende sanitarie provinciali che operano all’interno dei mattatoi, per certificare le carni macellate e, quindi, l’idoneità al consumo umano.

L’attività si è conclusa con il sequestro dell’intera partita di carne, in buona parte già degenerata, e di un ulteriore quantitativo di formaggi stagionati anch’essi in stato di alterazione. I veterinari dell’Asp hanno giudicato gli alimenti non idonei al consumo umano e destinabili esclusivamente alla distruzione. Il macellaio è stato denunciato.