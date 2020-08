In una zona all'ombra di viale Grimaldi , nel quartiere San Giorgio, era stato allestito un punto di spaccio balneare : sedie, bevande fresche e due spacciatori all'opera in tenuta da mare . A scoprire tutto sono stati i poliziotti del commissariato di Librino.

In una zona all'ombra di viale Grimaldi, nel quartiere San Giorgio, era stato allestito un punto di spaccio balneare: sedie, bevande fresche e due spacciatori all'opera in tenuta da mare. A scoprire tutto sono stati i poliziotti del commissariato di Librino.

Uno dei due pusher, un pluripregiudicato per vari reati tra cui rapina e spaccio di droga, è stato bloccato, portato negli uffici di polizia e indagato in stato di libertà per il reato di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Il denaro in contanti che gli è stato trovato addosso è stato sequestrato perché derivante da attività illecita.

Gli agenti hanno sequestrato agli acquirenti sostanze stupefacenti di vario tipo acquistata poco prima. Oltre alla contestazione per l'uso personale di droghe, in alcuni casi i poliziotti hanno proceduto al ritiro della patente a chi si era messo alla guida in stato di alterazione dovuta alla droga. Altri acquirenti si sono presentati alla guida di un'auto ma senza patente o senza assicurazione. Le vetture sono state sequestrate e sono state elevate sanzioni pari a circa 6mila euro.