«Manca davvero poco e troveremo le patatine fritte e gli hamburger». Non esagera l'assessore alle Attività produttive del Comune di Giarre Dario Li Mura quando fa il punto sul McDonald's - con tanto di servizio McDrive - in costruzione a ridosso della rotatoria di via Luminaria, di fronte alla barriera autostradale di Trepunti. Lo scorso lunedì 7 settembre, il sindaco Angelo D'Anna ha incontrato il gestore dei punti vendita per la Sicilia Pietro Vadalà. «È stato un incontro cordiale e proficuo - dice il primo cittadino giarrese - nel corso del quale è stato illustrato il progetto in itinere e i vari step previsti fino all'apertura». Che, senza essere troppo ottimisti, potrebbe avvenire già entro il mese di ottobre. I lavori vanno avanti da circa due mesi e dallo scheletro all'infrastruttura si è passati in poco tempo.

Adesso, la società Etnafood Srl - che si occupa della promozione e della gestione dei McDonald's in Sicilia e Calabria - ha già pubblicato l'annuncio per la ricerca del personale da impiegare nel fast food. La selezione è aperta per una quarantina di posizioni tra camerieri, addetti alla sala, alla cassa e alla cucina, hostess e steward, ma anche responsabili. Possono inviare il proprio curriculum (nella sezione "Lavora con noi" del sito www.etnafoodsrl.it) anche candidati senza una pregressa specifica esperienza.

«Ringrazio McDonald's per l’impegno economico e la rapidità di esecuzione dell'opera - sottolinea il sindaco D'Anna - che presto consentirà di potere dare un’occupazione anche a tanti giovani giarresi. Di McDonald’s a Giarre si parlava da oltre un decennio ma oggi un clima più favorevole alla libera iniziativa imprenditoriale ha consentito di concretizzare l'obiettivo». Nessuna preoccupazione per una eventuale concorrenza, almeno fino a questo momento, è stata manifestata dai ristoratori giarresi. «Non credo che l'apertura di questofast food possa incidere particolarmente sulla dinamiche e sulla clientela delle altre attività di ristorazione che si trovano nel centro cittadino - commenta l'assessore Li Mura - Nel punto in cui sarà collocato, il McDonald's risponderà a esigenze di tipo diverso, soprattutto per chi è di passaggio».

Durante la riunione è stato affrontato anche il discorso relativo alla bretella di collegamento tra l'uscita dell'autostrada e la strada statale 114. Uno snodo fondamentale per la cittadina che, già in tempi non sospetti rispetto all'apertura del fast food, avrebbe avuto bisogno di uno sbocco ulteriore per il traffico. «I lavori per la bretella sono nella fase di progettazione - assicura a MeridioNews l'assessore ai Lavori pubblici Franco Di Rao - Dopo un atto di interpello di un ingegnere del Comune di Sant'Alfio, adesso c'è l'incarico a un ingegnere dell'ente comunale di Giarre».

L'auspicio, oramai già svanito, era che si arrivasse a inaugurare le due cose contemporaneamente. «Il progettista incaricato è l'unico nell'area dei Lavori pubblici del Comune e, al momento, è impegnato nella scadenza di alcuni bandi - spiega Di Rao - Ci sono sempre emergenze che fanno slittare la questione ma sappiamo che poi, materialmente, bastano 15 giorni di lavoro prima di passare alla fase successiva dell'Urbanistica». Insomma, i tempi di realizzazione non saranno brevi. «Un po' di tempo ci vorrà - ammette l'assessore - Abbiamo già perso due anni ma, adesso, proviamo a guardare al futuro».