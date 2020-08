Un sabato sera di sangue con una sparatoria che lascia sull'asfalto i corpi senza vita di due persone. Coinvolti anche altri quattro giovani che, secondo quanto appreso da MeridioNews, sono rimasti feriti. Sul posto, poco dopo le 20, quattro ambulanze e diverse gazzelle dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa. A terra anche una moto e uno scooter, probabilmente i mezzi sui quali viaggiavano alcune delle persone.

Gli investigatori stanno cercando di capire il movente di quello che sembrerebbe un agguato legato al controllo dello spaccio di stupefacenti. Altro passaggio ancora poco chiaro è l'eventuale collegamento con un altro recente fatto di sangue.

Nella notte tra venerdì e sabato c'è stata un'altra sparatoria nel quartiere di San Berillo Nuovo in cui è rimasto ferito un ragazzo di 24 anni, colpito al polpaccio, che si è recato al pronto soccorso per essere medicato. Non si sa tuttavia se i due avvenimenti siano collegati tra loro.