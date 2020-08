Sparatoria intorno alle 20.30 lungo viale Grimaldi , nella periferia di Catania. Il bilancio è di un morto e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni . Due delle persone coinvolte pare viaggiassero a bordo di un mezzo a due ruote. Sul posto ci sono diverse gazzelle dei carabinieri della compagnia di Fontana Rossa, le volanti della polizia e tre o quattro ambulanze.

Sparatoria intorno alle 20.30 lungo viale Grimaldi, nella periferia di Catania. Il bilancio è di un morto e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Due delle persone coinvolte pare viaggiassero a bordo di un mezzo a due ruote. Sul posto ci sono diverse gazzelle dei carabinieri della compagnia di Fontana Rossa, le volanti della polizia e tre o quattro ambulanze.

Nella notte tra venerdì e sabato c'è stata un'altra sparatoria nel quartiere di San Berillo Nuovo in cui è rimasto ferito un ragazzo di 24 anni, colpito al polpaccio, che si è recato al pronto soccorso per essere medicato. Non si sa tuttavia se i due avvenimenti siano collegati tra loro.