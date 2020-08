Torna in carcere il 42enne Massimo Di Maria. Ritenuto legato al gruppo Scalisi, articolazione dei Laudani ad Adrano, Di Maria era stato scarcerato nel pieno dell'emergenza Covid-19 per motivi di salute. Adesso, però, il dipartimento che si occupa dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto che l'uomo, che ha bisogno di assistenza medica, potrà essere adeguatamente curato in carcere. Per questo i carabinieri hanno trasferito Di Maria nel penitenziario di Bicocca.