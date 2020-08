Sequestrati oltre 70mila prodotti illegal i e accessori ai tabacchi da fumo posti in vendita al mercato di Catania . La guardia di finanza è intervenuta nei confronti di un commerciante di origine cinese.

Gli articoli erano venduti a prezzi concorrenziali, in totale evasione dell'imposta di consumo, introdotta all'inizio di quest'anno su cartine e filtri per le sigarette. Prodotti che possono essere venduti soltanto dalle rivendite in possesso della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Durante i controlli sono stati sequestrati oltre 180 capi d'abbigliamento a un altro venditore ambulante. La merce è risultata contraffatta.