Due rapine particolarmente violente nel giro di due mesi. Protagonista Ibrahim Barry, 28 anni. L'uomo è stato arrestato nuovamente dalla polizia. Nel mirino questa volta sono finiti due turisti che domenica stavano attraversando il quartiere San Berillo. Entrambi sono stati avvicinati da Barry che, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbe strappato gli occhiali di dosso a uno dei due. Per restituirli avrebbe preteso una somma di denaro.

Le vittime però si sarebbero rifiutate scatenando la reazione del 28enne che, armato di bottiglia, avrebbe colpito al volto, all'altezza dell'occhio sinistro, uno di loro. Poco dopo Barry si sarebbe dileguato tra le stradine dello storico quartiere, salvo poi essere individuato dagli agenti di polizia. Decisivo il riconoscimento fotografico eseguito in questura, con le vittime che hanno denunciato la violenta aggressione. Per il ferito, dopo l'applicazione di alcuni punti, è stata diagnosticata una prognosi di 15 giorni.

L'uomo, originario del Gambia, è stato sottoposto a fermo e gli inquirenti sono a lavoro per capire il suo eventuale coinvolgimento in altri episodi simili registrati in zona.