Incidente mortale, intorno alle 11.30, lungo via Cava, nel territorio di Trecastagni. Ad avere la peggio è stato un minore di 16 anni. Secondo quanto accertato da MeridioNews la vittima viaggiava a bordo di uno scooter quando, per causa in fase di accertamento, si è schiantata contro una macchina che sopraggiungeva dalla corsia opposta.