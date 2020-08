Spiagge chiuse a Ferragosto a Fondachello e Sant'Anna. L'ipotesi che era nell'aria da alcuni giorni, e continua a essere valutata da diversi sindaci siciliani, si è concretizzata a Mascali dove il sindaco Luigi Messina ha firmato un'ordinanza che già da questa notte proibisce l'ingresso nelle spiagge libere dalle 21 alle 6. Lo stop arriva in vista della notte di San Lorenzo e di quella di Ferragosto.

«L’ordinanza si pone come obiettivo primario il distanziamento sociale con limitazioni delle percentuali di fruizione degli spazi a servizio dell’utenza in locali e ristoranti, per tutta la stagione balneare, fino al 30 settembre 2020 - si legge in una nota del Comune -. La polizia locale e le forze dell’ordine assicureranno il rispetto dell’ordinanza sindacale». Per chi non rispetta il divieto il rischio è quello di essere sanzionato pesantemente.