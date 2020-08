Lesioni personali aggravate. È il reato contestato dai carabinieri della stazione di Adrano ad un uomo di 59 anni, il quale nella tarda mattinata di sabato ha preso a bastonate un commerciante di 50 anni. L’aggressione è avvenuto dentro un negozio di generi alimentari che si trova lungo via Catania, poco prima di mezzogiorno. Da quanto ricostruito dai carabinieri l’aggressione sarebbe avvenuto al termine di una diatriba verbale scoppiata dopo che il commerciante avrebbe invitato il cliente a consumare una birra fuori dal negozio per rispettare le direttive anticovid.

Il non voler ottemperare a quanto detto dal commerciante avrebbe surriscaldato gli animi al punto tale che il 59enne avrebbe impugnato un bastone - non è chiaro se quest’ultimo si trovasse dentro il negozio oppure all’esterno - colpendo ripetutamente la vittima. Alcuni passanti hanno fermato una pattuglia dei carabinieri che in quel momento transitava lungo via Catania. I militari hanno fermato l’uomo per poi condurlo in caserma per gli accertamenti del caso. Il ferito è stato condotto dal 118 all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla per le cure del caso. Le sue condizioni comunque non sono preoccupanti. L’aggressore invece si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.