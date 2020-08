Si sarebbero avvicinati a una giovane coppia di fidanzati catanesi fermi in macchina a Mascali per fumare una sigaretta. Dopo averli minacciati brandendo una mazza e puntando un coltello alla gola del ragazzo , si sarebbero impossessati dei loro effetti personali e anche dell'Audi TT per poi allontanarsi dal posto.

Gaetano Sciuto Angelo Dainotti Marco Cadiri

Gli agenti delle volanti, grazie dell'antifurto satellitare, hanno individuato la macchina un'ora dopo a Catania in via delle Susine. Poco distanti dall'auto, a bordo di una Fiat Punto, i poliziotti hanno notato i tre ragazzi: Marco Cadiri (classe 1992), Gaetano Sciuto (classe 2001) e Angelo Dainotti (classe 2000). Dopo un breve inseguimento, i tre sono scesi dall'auto e si sono rifugiati in un appartamento di un palazzo in via San Teodoro, nel quartiere Librino.

Fatta irruzione in casa, i poliziotti li hanno sorpresi con tutta la refurtiva: una borsa, un portafogli, due anni di oro, un cellulare e 40 euro in contanti. I tre ragazzi sono stati portati in questura e arrestati per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, anche dopo essere stati riconosciuti dalla coppia di fidanzati rapinati. Su disposizione del pubblico ministero di turno, Cadiri, Sciuto e Dainotti sono stati portati nel carcere di Siracusa in attesa dell'udienza di convalida.