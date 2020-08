Hanno tentato di rubare dell'uva pregiata da un vigneto in contrada Sciri Sotto nel territorio di Licodia Eubea . Per questo sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato furto in concorso Luciano Caraini (47 anni), Antonino Caraini (22 anni), Antonino Strano (54 anni) e Francesco Cuvello (56 anni) tutti catanesi.

Luciano Carani Francesco Cuvello Antonino Strano Antonino Carani

A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato proprio il coltivatore proprietario del vigneto che era stato allertato dal sistema d'allarme silenzioso installato nel suo appezzamento di terreno. L’uomo, giunto nel vigneto, ha notato la presenza di quattro uomini intenti a razziare il raccolto di uva qualità Vittoria. Quando si sono accorti della presenza del proprietario, i quattro sono scappati a bordo di due station wagon, una Opel Astra e una Fiat Stilo. Le due auto sono state localizzate poco dopo dai militari sulla strada statale 514 in direzione di Catania.

Dopo una spericolata fuga contromano di una delle due vetture, una pattuglia è riuscita a bloccarla dopo alcuni chilometri. Nelle auto sono stati ritrovati arnesi da scasso, forbici per il taglio dei grappoli, cassette in plastica e dei teli sui quali appoggiare l’uva. In attesa della celebrazione del rito direttissimo Luciano Carani e Antonino Strano sono stati portati nel carcere di Caltagirone, mentre Antonino Carani e Francesco Cuvello sono stati trattenuti in camera di sicurezza.