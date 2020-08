Raid notturno: via Bixio diventa via Martiri di Bronte

Degli schizzi di vernice rossa, come il sangue, e un foglio di carta appiccicato sul muro. Così via Nino Bixio da ieri notte è stata trasformata in via Martiri di Bronte, 10 agosto 1860. Il fatto è accaduto a Catania, in una traversa di via del Bosco, poco distante dai due obelischi, monumenti simbolo del Regno delle Due Sicilie. A segnalare l'accaduto è Orazio Vasta, sindacalista dell'Unione sindacale di base.