Dovrà scontare quattro anni e mezzo di reclusione il 24enne Francesco Cristaldi, arrestato dalla polizia del commissariato Borgo-Ognina dopo che è diventata definitiva la sentenza di condanna per rapina e sequestro di persona. Cristaldi, che si trovava ai domiciliari, è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza.

Il giovane era stato arrestato a maggio 2019 con l'accusa di avere commesso una serie di rapine al Nord. Tra le quali una - risalente all'autunno 2018 - ai danni del Credito cooperativo di Asti. Insieme a lui, in quell'occasione, c'era anche Luciano Piacente, 29enne. Entrambi sono ritenuti vicini ai Morabito, famiglia vicina ai Santapaola.

Per la rapina in Piemonte avevano affittato un'utilitaria, prendendo una stanza in una struttura ricettiva dove si erano presentati con documenti falsi. Durante il colpo avevano minacciato personale e clienti con dei taglierini, per poi fuggire con oltre 15mila euro. A tradirli, però, era stato l'accento catanese e le immagini del sistema di videosorveglianza.