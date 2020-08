I carabinieri di Adrano hanno arrestato il 32enne adranita Antonino Restivo perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio . Nella serata di ieri, durante un posto di controllo in via Rosario Di Salvo , i militari hanno visto avvicinarsi un furgone Ford Transit con targa tedesca . Il guidatore si è fermato per parlare con un uomo e, subito dopo avere notato la loro presenza, si è allontanato velocemente .

I carabinieri di Adrano hanno arrestato il 32enne adranita Antonino Restivo perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella serata di ieri, durante un posto di controllo in via Rosario Di Salvo, i militari hanno visto avvicinarsi un furgone Ford Transit con targa tedesca. Il guidatore si è fermato per parlare con un uomo e, subito dopo avere notato la loro presenza, si è allontanato velocemente.

Raggiunto e identificato dai militari, Restivo ha stranamente subito chiesto loro scusa per un suo non meglio specificato sbaglio promettendo, tra l’altro, che lo non avrebbe più commesso in futuro. I militari, tra l’incredulità e l’incomprensione per il comportamento dell’uomo al quale non avevano ancora contestato nessun reato, lo hanno perquisito senza trovare nulla né addosso né in auto.

Arrivati nella sua abitazione è stato lo stesso 32enne a prendere dall'armadio della camera da letto un borsello e a consegnare ai miliare un involucro con 40 dosi di eroina e 144 euro in contanti. Restivo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.