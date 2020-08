I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 59enne Alfredo Cardillo , ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti . I militari, da tempo avevano ricevuto numerose lamentele di cittadini che riferivano loro di continui roghi in contrada Erbe Bianche , appiccati per la distruzione di rifiuti speciali.

Nella giornata di ieri, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno individuato una densa colonna di fumo provenire da quella zona. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che l’uomo, accanto alla propria abitazione, aveva trasformato un’area in una vera e propria discarica di rifiuti speciali di vario genere tra i quali elettrodomestici, parti di autovetture, bombole di gpl e anche residui di eternit.

I militari hanno dovuto chiedere anche l'intervento dei vigili del fuoco perché l’uomo stava distruggendo una catasta di gomme per autovettura per estrarne il materiale ferroso, con il grave rischio di propagazione delle fiamme nel terreno circostante ricoperto di sterpaglie. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.