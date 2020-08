Una donna di 46 anni è stata trovata morta nell'androne di un condominio a Caltagirone , in provincia di Catania. Sul fatto stanno indagando i poliziotti del commissariato che stanno sentendo il marito della vittima e alcuni testimoni. La palazzina si trova in via Pietro Mascagni .

Una donna di 46 anni è stata trovata morta nell'androne di un condominio a Caltagirone, in provincia di Catania. Sul fatto stanno indagando i poliziotti del commissariato che stanno sentendo il marito della vittima e alcuni testimoni. La palazzina si trova in via Pietro Mascagni.

In particolare, gli inquirenti si stanno concentrando ad ascoltare vicini di casa e residenti della zona che ai soccorritori giunti sul posto avrebbero raccontato di avere sentito delle urla nel primo pomeriggio provenire da quella palazzina. Stando a quanto ricostruito finora, parrebbe che la coppia stesse attraversando un periodo di crisi e che i coniugi avrebbero già avviato le procedure per la separazione. Sul posto intanto è intervenuta anche la polizia scientifica di Catania per rilevare particolare che potrebbero rivelarsi utili alle indagini.