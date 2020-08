Due escursionisti sono stati messi in salvo dai militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, dopo essersi smarriti sull'Etna. L'intervento è avvenuto intorno alle 18 di ieri, quando è arrivata una chiamata di soccorso alla sala operativa. Una donna segnalava che al mattino il figlio era partito per un'escursione insieme alla fidanzata, ma non aveva più fatto ritorno.