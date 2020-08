Un incidente stradale è avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, sulla strada statale 284 nel tratto tra Adrano e Bronte , in contrada Fumata . Una Lancia Y si è capottata e il conducente , un giovane di 31 anni di Bronte, è rimasto gravemente ferito.

La scena sarebbe stata vista da una volante del commissariato di Adrano. Alla vista dell’auto della polizia, il guidatore avrebbe accelerato urtando prima una macchina che la precedeva e successivamente avrebbe toccato un cordolo in cemento. Così, il 31enne avrebbe perso il controllo del mezzo: subito dopo una semicurva è finita con le ruote in aria.

Sono stati i poliziotti i primi a soccorrere il giovane ferito. Sul posto è intervenuto poi anche il personale medico del 118. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasferito in ospedale. Stando a quanto emerso finora, le sue condizioni sarebbero piuttosto serie.

Nei confronti della vittima dell’incidente è stata disposta anche l’esecuzione di un test per accertare l’eventuale guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il veicolo sarebbe risultato privo di assicurazione e revisione e l’uomo alla guida non avrebbe avuto la patente.