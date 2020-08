I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza il 38enne Giuseppe Giaggeri di Regalbuto, in provincia di Enna, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. Grazie ad una telefonata pervenuta al numero unico delle emergenze, tramite la quale un cittadino segnalava un furto all’interno della lavanderia Speed Queen di viale Libertà 94, l’equipaggio della gazzella è potuto intervenire rapidamente intercettando l’uomo.

Quest'ultimo, secondo quanto diramato in una nota stampa, tentava di fuggire dopo essersi impossessato di 25 euro, asportati poco prima grazie alla forzatura della cassa automatica all'interno dei locali dell’esercizio commerciale. Perquisito sul posto è stato trovato in possesso, oltre che del denaro rubato, di arnesi da scasso. La refurtiva è stata restituita mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice in sede di giudizio per direttissima.