Si è tolto la vita Giuseppe Randazzo, intorno alle 20 di questa sera. Il 50enne di Caltagirone si trovava in carcere da tre giorni dopo essere stato arrestato dalla polizia con l'accusa di avere ucciso la moglie Caterina Di Stefano di 46 anni.

Il cadavere della donna era stato ritrovato nell'androne di una palazzina in via Pietro Mascagni a Caltagirone. Alcuni vicini di casa, ascoltati subito dagli inquirenti, avevano raccontato di avere sentito delle urla nel primo pomeriggio provenire da quell'appartamento del condominio. Anche il marito della vittima era stato sentito per ore dopo essere stato trovato in stato confusionale.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, Randazzo avrebbe ucciso la moglie durante un litigio sulle scale. Sul corpo della donna sono stati trovati anche segni di strangolamento. Alla base ci sarebbe stata l'opposizione dell'uomo alla separazione decisa dalla moglie.