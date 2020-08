Tutti negativi gli operai della Dusty . I test ai dipendenti della società che raccoglie i rifiuti a Catania sono stati effettuati in un laboratorio di analisi. A dare la notizia è stata l'amministratice Rossella Pezzino De Geronimo .

L'iniziativa era stata presa dopo la notizia dell'isolamento domiciliare di un operaio, in seguito alla positività al Covid-19 riscontrata in un parente. A essere stati messi in isolamento domiciliare erano stati anche i colleghi della stessa squadra di lavoro dell'operaio.

Intanto questa mattina, durante la raccolta dei rifiuti a Catania si è verificato un incidente: in via Santa Maddalena, un mezzo ha abbattuto un albero. «L'episodio, accaduto a causa all'apertura errata di una parte meccanica dell'automezzo preposto alla raccolta, è stato già segnalato agli organi competenti - si legge in una nota della società -. È stata esposta la denuncia interna e si avvierà la procedura risarcitoria nei riguardi dell'ente comunale. Sarà altresì attivata la copertura assicurativa. Il fusto - conclude la Dusty - è stato rimosso».