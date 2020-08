Nei mesi della chiusura totale è stata la provincia siciliana con il maggior numero di positivi e anche in questa estate senza lockdown l'area del Catanese resta tra quelle più interessate dalla circolazione del virus. L'ultimo aggiornamento dice che sotto all'Etna vive oltre il cinquanta per cento dei positivi registrati nelle ultime 24 or e.

Nei mesi della chiusura totale è stata la provincia siciliana con il maggior numero di positivi e anche in questa estate senza lockdown l'area del Catanese resta tra quelle più interessate dalla circolazione del virus. L'ultimo aggiornamento dice che sotto all'Etna vive oltre il cinquanta per cento dei positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Da fonti sanitarie MeridioNews apprende che una decina dei 23 tamponi risultati positivi al coronavirus è stato effettuato da persone rientrate dalle vacanze. Non solo all'estero, ma anche in altre parti d'Italia. A riprova come la voglia di ferie, viaggi e spensieratezza si continui ad accompagnare al rischio di contrarre il Covid-19.

Positiva anche una famiglia di quattro persone - padre, madre e due figli - che vive in un paese dell'entroterra e che ha deciso di sottoporsi al tampone, anche se al momento non è chiaro quale sia stato il motivo che ha indotto nel nucleo familiare il sospetto di essere stati contagiati. Gli altri sette positivi, infine, sono il risultato dell'attività di tracciamento effettuata dai medici dell'Asp nelle ultime settimane, in seguito alla scoperta di positivi: tra loro, stando a quanto appurato da MeridioNews, ci sarebbero almeno un paio di persone contagiate per essere entrate in contatto con partecipanti alla festa alla Playa di qualche settimana fa.