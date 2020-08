I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò , coadiuvati dai colleghi del nucleo radiomobile e della stazione di Ragalna, hanno arrestato in flagranza il 44enne Angelo Spatola , il 24enne Giuseppe Vinciullo , il 25enne Carmelo Verzì e il 36enne Giuseppe Spoto , tutti di Paternò, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e violazione di sigilli .

Il quartetto aveva preso di mira il deposito della ditta 2C Cash and Carry, a Belpasso in via Pantano 24, attualmente sottoposta ad amministrazione controllata. Dopo avere tranciato con una cesoia la catena apposta al cancello principale e, successivamente, violato i sigilli apposti alla struttura, sono entrati nel deposito razziando intere pedane di prodotti per la casa e profumi pronti ad essere stipati all’interno di un furgone preso a noleggio.

A scombinare il piano i militari impegnati nel controllo del territorio che li hanno sorpresi mentre con il mezzo accedevano all’interno di uno dei garage della ditta per caricare la merce rubata. La refurtiva è stata restituita, mentre gli arrestati sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria così come determinato dal giudice in sede di direttissima.