Il segnale telefonico scarso e l'impossibilità di effettuare chiamate. Con questa scusa Francesco Cocuzza ha cercato di giustificare l'evasione dagli arresti domiciliari. I fatti sono accaduti, come comunicato con una nota dai carabinieri della compagnia di Palagonia, nei pressi dell'abitazione del 28enne.

Durante un normale servizio di controllo del territorio i militari hanno sorpreso Cocuzza fuori dalla propria casa. L'arrestato, così come deciso dal giudice in sede di giudizio per direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.