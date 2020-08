Negli ultimi quattro giorni, gli uomini delle volanti della polizia di Catania hanno sanzionato 15 parcheggiatori abusivi. Quattro di questi grazie alle segnalazioni fatte dai cittadini attraverso l'app YouPol che garantisce l'anonimato.

Le azioni dei poliziotti si sono concentrate soprattutto nella zona di via Sant'Euplio, di via Pacini e del litorale della Playa. Un parcheggiatore abusivo - C.A.S. (classe 1967) è stato controllato in piazza Turi Ferro ed è stato anche denunciato in quanto recidivo. Per questo, all'uomo è stato anche notificato un ordine di allontanamento.

Lo stesso tipo di misura è stato emesso anche nei confronti di due individui che sono stati controllati in piazzale Borsellino nel parcheggio dell'Amt. A entrambi è stata pure sequestrata la somma di denaro illecitamente ricavata dall'attività di parcheggiatori abusivi.