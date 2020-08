Due ciclisti in difficoltà che, a causa di spossatezza e disidratazione, accusavano malessere generale sono stati salvati da militari del soccorso alpino della guardia di Finanza di Nicolosi, intervenuti sulla pista altomontana in località monte Scavo. I due escursionisti, padre e figlio catanesi, senza molto allenamento, si sono messi in viaggio in bicicletta e avevano percorso circa 10 chilometri in salita giungendo nei pressi del bivacco a 1740 metri sul livello del mare, privi di forze.