Denunciato e posto in una comunità per minori un 14enne di Vizzini . Il ragazzo è stato fermato dopo avere picchiato per l'ennesima volta la madre 31enne . I militari sono intervenuti a casa della donna dopo una chiamata al 112 e l'hanno trovata con il volto tumefatto e diverse escoriazioni.

Denunciato e posto in una comunità per minori un 14enne di Vizzini. Il ragazzo è stato fermato dopo avere picchiato per l'ennesima volta la madre 31enne. I militari sono intervenuti a casa della donna dopo una chiamata al 112 e l'hanno trovata con il volto tumefatto e diverse escoriazioni.

Dalla ricostruzione dei militari, è emerso che il ragazzo da tempo aveva comportamenti aggressivi nei confronti della madre. Arrivando a picchiarla per strada e afferrandola per il collo. All'arrivo delle forze dell'ordine, il 14enne ha raccontato che la responsabilità era dei genitori che non volevano comprargli un motorino.

Già in passato la procura aveva ravvisato l'inadeguatezza di accudimento da parte dei genitori, emettendo un provvedimento di collocamento in comunità. La misura è stata eseguita dopo l'ultima aggressione.