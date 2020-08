Una birra in un pub nei pressi del teatro Massimo Bellini con tre giovani appena conosciuti e, poco dopo, l'imboscata in via Invalidi di guerra . La vittima è un 30enne rimasto ferito gravemente alla gola durante una rapina . Stando alla ricostruzione della polizia dopo avere abbordato l'uomo hanno provato a portargli via denaro e cellulare. La reazione della vittima avrebbe scaturito una colluttazione in cui il 30enne ha avuto la peggio. Per lui, alla fine di questa vicenda, sono stati necessari 40 punti di sutura al collo .

Gli agenti hanno intercettato la vittima in via Di Prima, nel rione San Berillo. Poco dopo gli agenti sono riusciti a beccare due 17enni, ritenuti gli autori della rapina. All'appello mancherebbe un terzo soggetto. I due arrestati, come disposto dal pubblico ministero di turno, sono stati collocati in un centro di prima accoglienza. L'episodio riaccende i riflettori su una parte di città in cui, ormai da anni, si registrano fatti di cronaca.

Nel 2014 una rissa tra due cittadini stranieri era terminata a colpi di coltello, con una persona rimasta a terra gravemente ferita. A marzo dello scorso anno un uomo polacco di 21 anni era stato accoltellato da due malviventi durante un tentativo di rapina finito male. Il resto dello spartito è fatto dalle numerose baby gang che in più occasioni hanno costretto prefettura e forze dell'ordine a convocare specifici comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica.