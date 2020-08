Si trova ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania un 24enne motociclista di Gela , rimasto gravemente ferito in un incidente stradale , registratosi poco prima delle 10.30, lungo la statale 284 Paternò-Randazzo , in contrada Fumata, nel territorio di Adrano.

I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione del sinistro. Dai primi rilievi sembra che si sia trattato di uno scontro frontale, all’uscita all'uscita di una curva non distante dal passaggio a livello. L'impatto è avvenuto tra una moto Yamaha 600, condotta dal 24enne, e una Opel Corsa, guidata da una donna che assieme al figlio minorenne transitava sulla corsia in direzione di Adrano.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto oltre ai carabinieri e a una volante della polizia di ADrano, anche il personale medico del 118 che hanno stabilizzato in loco il giovane per poi richiedere l’intervento dell’elisoccorso atterrato non distante dal luogo dell’incidente. Presente anche una volante del commissariato adranita. Il 24enne era diretto con alcuni amici sull'Etna. Solo dopo le ore 13 il traffico sulla 284 è tornato a circolare regolarmente.