Nel corso dei controlli finalizzati al rispetto della normativa anti-Covid, una volante è intervenuta in un lido del litorale Playa dove oltre l’orario consentito gli agenti hanno accertato la presenza di numerosi avventori intrattenuti da musica ad alto volume. Per questo, il personale della polizia locale ha elevato una sanzione amministrativa di 400 euro a carico dell’amministratore della struttura balneare. A seguito di ciò è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni.

Gli agenti delle voltanti, inoltre, hanno denunciato due giovani - M.F. e L.A.B. - per il reato di furto aggravato in concorso. I due avrebbero forzato delle cabine degli spogliatoi nella zona balneare della Playa e avrebbero portato via molti oggetti personali dei bagnanti che le avevano prese in affitto. Tutta la refurtiva è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari.