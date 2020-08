« Sporcaccioni spargi-rifiuti » sono stati inchiodati dalle telecamere di videosorveglianza nel centro di Riposto , in provincia di Catania. Tra loro sarebbe stata individuata anche una minorenne in compagnia di uno dei genitori . «Purtroppo c’è ancora una parte di incivili che si ostina a scaricare vigliaccamente i rifiuti dove non si può, in centro come in periferia - lamenta il sindaco di Riposto Enzo Caragliano - C’è chi continua a non adeguarsi alle regole ».

Le immagini registrate dalle telecamere sparse in tutto il territorio del centro abitato, in questo caso, mostrano l'abbandono di spazzatura di ogni tipo in pieno centro storico. In particolare, lungo via Cascino che è uno dei luoghi ad alta densità abitativa del comune del Catanese. Lì diversi cittadini sono stati immortalati mentre lanciano dal finestrino delle auto buste di rifiuti, in pieno giorno.

In una delle immagini registrate in mattinata si vede una vettura che rallenta e da questa scende una ragazzina che, indisturbata, deposita alcune buste di rifiuti. «I cittadini ripresi sono stati già identificati dalla polizia locale e saranno destinatari quanto prima delle previste sanzioni - assicura il primo cittadino - Per la minorenne colta mentre abbandonava i rifiuti stiamo valutando l’opportunità di procedere con una segnalazione al tribunale dei minori».