Momenti di paura questa mattina all'interno del supermercato a marchio Md di viale Librino, nel quartiere popolare omonimo . Un uomo, non ancora identificato dalle forze dell'ordine, si è introdotto all'interno dell'attività commerciale con l'obiettivo di compiere una rapina . Il colpo tuttavia è fallito ma, secondo quanto confermato da fonti giudiziarie a MeridioNews , il malvivente ha sparato un colpo di pistola a salve in aria. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia , gli stessi che adesso stanno cercando di mettere insieme i pezzi della tentata rapina per riuscire a risalire all'autore.

Momenti di paura questa mattina all'interno del supermercato a marchio Md di viale Librino, nel quartiere popolare omonimo. Un uomo, non ancora identificato dalle forze dell'ordine, si è introdotto all'interno dell'attività commerciale con l'obiettivo di compiere una rapina. Il colpo tuttavia è fallito ma, secondo quanto confermato da fonti giudiziarie a MeridioNews, il malvivente ha sparato un colpo di pistola a salve in aria. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, gli stessi che adesso stanno cercando di mettere insieme i pezzi della tentata rapina per riuscire a risalire all'autore.

Il fatto di oggi arriva sei mesi dopo un altro atto criminale finito in tragedia. Era la notte tra il 19 e il 20 febbraio quando in viale Castagnola, a pochi metri dal supermercato preso di mira oggi, quando due giovani ladri, con il volto coperto, cercarono di manomettere un distributore automatico di sigarette utilizzando una bomba. Lo scoppio anticipato dell'ordigno travolse il 19enne Agatino Giustino, residente a Librino ma molto conosciuto nel rione villaggio Sant'Agata. A perdere la vita il 9 febbraio altri due ladri: Agatino Saraniti (18 anni) e Massimo Casella (47 anni). Entrambi residenti nel quartiere periferico e uccisi durante un furto di arance alla piana di Catania. Più recente il duplice omicidio di Enzo Scalia e Luciano D'Alessandro, ammazzati durante uno scontro a fuoco tra le cosche dei Cappello e dei Cursoti milanesi.

Nel quartiere periferico rimane irrisolto il nodo della cittadella della polizia. Struttura da realizzare in alcuni terreni - a quanto pare non ancora bonificati - nell'area tra via Bonaventura e viale Nitta. Il 7 agosto scorso il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Graziano Bonaccorsi ha presentato - come primo firmatario - un'interrogazione con richiesta di risposta scritta all'amministrazione comunale.