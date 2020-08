Un giovane di 28 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi per strada, in via Romagna, nel popolare quartiere Jungo di Giarre . Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali , è stato colpito da tre fendenti: due alla schiena e uno al fianco . Trasportato con l'elisoccorso e in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, non sarebbe in p ericolo di vita .

Un giovane di 28 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi per strada, in via Romagna, nel popolare quartiere Jungo di Giarre. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, è stato colpito da tre fendenti: due alla schiena e uno al fianco. Trasportato con l'elisoccorso e in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre che adesso indagano per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto e per individuare chi ha compiuto questo gesto e perché. Tra le persone che sono state sentite come possibili testimoni di quanto accaduto, nessuno al momento ha dato informazioni utili alle indagini. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti sarebbe legata a un diverbio poi degenerato.