Arrestato in flagranza di reato il 23enne catanese Emanuel Kevin Ferro, poiché ritenuto responsabile di evasione. A intercettarlo i carabinieri di Nesima, a Catania.

Il giovane, già ai domiciliari per reati attinenti al mondo della droga, è stato sorpreso dai militari di pattuglia mentre percorreva a piedi la via Abate Silvestri, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.