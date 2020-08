Due arresti ad Adrano per spaccio di droga. Gli agenti del locale commissariato hanno fermato il 19enne Emanuele Centamore e un 17enne. La vendita della droga avveniva vicino a un bar del centro: mentre Centamore incassava il denaro, il minorenne andava a recuperare le dosi nascoste dietro un cespuglio.

In seguito ai controlli, gli agenti sono riusciti a recuperare 86 dosi di marijuana. Per Centamore l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima, mentre il minore è stato collocato in un centro di accoglienza.