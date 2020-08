Meno di 24 ore e l'omicidio del 46enne Massimo Guzzardi sarebbe stato risolto. In stato di fermo, secondo quanto appreso da MeridioNews, c'è Francesco Guzzardi , il padre della vittima; un anziano di 85 anni con problemi di deambulazione. Il delitto si è consumato ieri sera , intorno alle 23, nei pressi di un cortile di via Vittorio Emanuele , nel Comune di Palagonia . La zona è la stessa in cui Guzzardi risiedeva.

Meno di 24 ore e l'omicidio del 46enne Massimo Guzzardi sarebbe stato risolto. In stato di fermo, secondo quanto appreso da MeridioNews, c'è Francesco Guzzardi, il padre della vittima; un anziano di 85 anni con problemi di deambulazione. Il delitto si è consumato ieri sera, intorno alle 23, nei pressi di un cortile di via Vittorio Emanuele, nel Comune di Palagonia. La zona è la stessa in cui Guzzardi risiedeva.

L'autore del delitto ha agito utilizzando una roncola per l'agricoltura, arma con cui ha colpito il 46enne al collo, causandogli una profonda ferita. I fendenti sarebbero stati diversi e avrebbero raggiunto la vittima anche in altre parti del corpo. Secondo le prime indiscrezioni l'anziano avrebbe indicato agli investigatori il luogo in cui aveva nascosto l'arma del delitto.

A indagare sulla vicenda sono i carabinieri della compagnia locale su delega della procura di Caltagirone. Il nome di Guzzardi ha inevitabilmente riportato i ricordi al 21 marzo 1993. Giorno in cui il 46enne, allora poco più che maggiorenne, uccise con un complice - poi suicidatosi in carcere - la 16enne Antonella La Rocca. Fatto che gli costò una lunga condanna.