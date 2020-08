Un 43enne di Fiumefreddo è stato arrestato dai carabinieri, in flagranza di reato, perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, ubriaco, è andato nell'abitazione della sua ex convivente - che da poco aveva deciso di interrompere la relazione dopo continue vessazioni mai denunciate per paura di ritorsioni - e l'ha colpita a calci e pugni, davanti alla figli di 8 anni, prima di afferrarla al collo.