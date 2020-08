Un violento impatto in una zona spesso al buio e già teatro di altri incidenti stradali. L'ultimo ieri sera, intorno alle 20.30, in via Rinaudo, nel territorio di Belpasso. All'altezza della rampa d'accesso alla strada statale 121 in direzione Catania. Lo scontro ha coinvolto una Ford Fiesta, guidata da una donna, e uno scooter modello Honda Sh con a bordo due giovani di 24 e 17 anni.