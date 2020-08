Controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Paternò . Denunciato un 76enne di Adrano , responsabile di porto abusivo di armi. L'uomo, secondo quanto comunicato dai militari, è stato sorpreso in viale Dei Fiori con una pistola Beretta calibro 38 , completa di caricatore con sei cartucce . Denunciati anche tre pregiudicati , tutti di Belpasso , accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essersi fermati all'alt imposto da una pattuglia avrebbero tentato la fuga per le vie della cittadina, salvo poi essere fermati.

I controlli dei militari hanno riguardato anche l'uso di sostanze stupefacenti. Tre giovani di Paternò sono stati segnalati in prefettura perché sorpresi con sette dosi di marijuana. Venti sono invece le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per un ammontare complessivo di 7900 euro. Ritirate anche cinque patenti di guida.