Cosa sta succedendo sull’Etna in questi giorni? Sono in molti a chiederselo, dopo che in alcune zone pedemontane si è assistito a sbuffate di fumo, con la cenere vulcanica che, in qualche caso, è piovuta sulle città ai piedi del vulcano più grande d’Europa. Secondo Eugenio Privitera, primo ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania, si tratta di «una debole attività stromboliana che ha interessato sia il vecchio che il nuovo cratere di Sud Est».

Le eruzioni non sarebbero di importante intensità e, infatti, la quantità di magma che fuoriesce dalla bocca del vulcano non è notevole. «La notte scorsa, però, l’attività è stata visibile - fa notare Privitera - È tipico delle attività stromboliane: sono modeste, senza aumento di tremore, ma in questo momento abbiamo un’attività fluttuante che produce cenere, ed è pur sempre un’eruzione». Nello stesso punto in cui insistono i due crateri, qualche giorno fa, è stata registrata una deformazione, notata dalle stazioni sommitali: questo fenomeno sarebbe dovuto allo scarico del magma del cratere.

Le attività di scarico dei gas dal magma, di conseguenza, provocano delle turbolenze. «L’attività di questi giorni è sicuramente più intensa - continua il ricercatore - Abbiamo avuto un’oscillazione dell’ampiezza del tremore, che nei vulcani in attività c’è sempre, ed è legata proprio allo scarico dei gas. I recenti valori sono stati di poco sopra la media - aggiunge Privitera - ma questo rientra nella normalità ed è dovuto alle fasi di attività stromboliana. Non possiamo sapere - conclude - quando tutto tornerà su livelli stazionari».

Intanto, proprio in queste ore, dall'Ingv è stata elaborata una mappa statica e interattiva sulle faglie attivate dal terremoto di magnitudo 4.9 che la notte del 26 dicembre del 2018 ha colpito i paesi etnei, in particolar modo Fleri, Zafferana e la zona dell’Acese. La mappa consiste nella differenziazione di tre fasce: zona di rispetto, zona di suscettibilità e zona di rischio. Ciascuna delle fasce indica il rischio sismico e i criteri di edificabilità che i tecnici e gli operatori dell’edilizia dovranno seguire per eventuali interventi futuri.