Un 56enne di Palagonia, al culmine di una lite, ha aggredito a schiaffi, pugni e calci una donna di 34 anni con la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale che, per decisione di lei, era poi finita. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato in un'area di servizio in via Vittorio Emanuele. L'uomo è accusato di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali aggravate.