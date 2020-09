I carabinieri di Maletto hanno denunciato un 38enne di Messina, già gravato da precedenti, perché ritenuto responsabile di truffa e sostituzione di persona . In qualità di rappresentante di una ditta qualificata nella vendita di casalinghi con sede nel Messinese, il 38enne ha convinto una 50enne di Maletto ad acquistare un corredo per l’importo complessivo di circa 2.500 euro .

I carabinieri di Maletto hanno denunciato un 38enne di Messina, già gravato da precedenti, perché ritenuto responsabile di truffa e sostituzione di persona. In qualità di rappresentante di una ditta qualificata nella vendita di casalinghi con sede nel Messinese, il 38enne ha convinto una 50enne di Maletto ad acquistare un corredo per l’importo complessivo di circa 2.500 euro.

Definita la compravendita, per la quale era stato erogato un finanziamento da restituire a rate a una società con sede legale a Torino, il venditore avrebbe promesso alla cliente un elettrodomestico in regalo. Per l'invio dell'omaggio a casa della cliente, l'uomo si è fatto inviare - con una foto sul cellulare - un documento di identità. All'indirizzo della donna, però, è arrivato un contratto di una società finanziaria - con sede legale a Milano - dove risultava che la signora aveva richiesto e ottenuto un finanziamento di 2.000 euro per l’acquisto di altri prodotti per la casa.

Il venditore, al telefono, avrebbe continuato a rassicurare la 50enne parlando di un semplice scambio di pratiche e garantendo che tutto si sarebbe risolto. Continuando a ricevere solleciti di pagamento da parte della finanziaria, la donna ha presentato una denuncia.

I carabinieri hanno così scoperto la truffa architettata dal 38enne che, sfruttando la documentazione acquisita in foto, apponendo delle firme false sulla proposta di finanziamento e fornendo un Iban diverso da quello riconducibile al conto corrente della vittima, si sarebbe appropriato dei 2.000 euro. Gli investigatori hanno poi scoperto che la ditta rappresentata dal messinese risultava cancellata alla camera di commercio dal marzo del 2017.