Una coppia è stata in flagranza di reato con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Si tratta di Paolo Mirabile e Salvatrice Gentile , di 44 e 37 anni. I due originari di Noto sono accusati di avere messo in atto la tradizionale truffa dello specchietto .

Una coppia è stata in flagranza di reato con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Si tratta di Paolo Mirabile e Salvatrice Gentile, di 44 e 37 anni. I due originari di Noto sono accusati di avere messo in atto la tradizionale truffa dello specchietto.

La vittima è stata un 82enne. L'anziano è stato fermato dentro un'area di servizio Ip in via Galermo. Dopo averlo accusato di avergli danneggiato uno specchietto della loro Punto, hanno chiesto la somma di 75 euro per la riparazione del danno. A notare la scena sono stati però due carabinieri in borghese che sono intervenuti bloccando la coppia.

Mirabile e Gentile sono stati giudicati con giudizio direttissimo. Il giudice ha disposto r nel comune di residenza.